Il Vaticano contro la benedizione delle coppie omosessuali: «Non è lecito» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso». A dichiararlo è la congregazione della Dottrina della fede rispondendo a un quesito sul tema. Nello specifico, afferma la Congregazione, la Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso. La risposta sulla questione delle benedizioni delle unioni gay ha avuto il consenso di Papa Francesco. In alcuni ambiti ecclesiali – ricorda la congregazione per la Dottrina della fede – si stanno diffondendo progetti e proposte di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) «Non èimpartire unaa relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il casounioni fra persone dello stesso sesso». A dichiararlo è la congregazione della Dottrina della fede rispondendo a un quesito sul tema. Nello specifico, afferma la Congregazione, la Chiesa non dispone del potere di impartire laa unioni di persone dello stesso sesso. La risposta sulla questionebenedizioniunioni gay ha avuto il consenso di Papa Francesco. In alcuni ambiti ecclesiali – ricorda la congregazione per la Dottrina della fede – si stanno diffondendo progetti e proposte di ...

Alessandro Zan sul no del Vaticano alla benedizione per le coppie LGBT: "sul piano umano sono molto dispiaciuto" Ha chiaramente fatto rumore la nota pubblicata dal Vaticano secondo il quale le unioni omossessuali non possono essere benedette, perché " Dio non benedice né può benedire il peccato ". Alessandro Zan ...

