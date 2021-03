Il Regno Unito rilancia la Difesa. Ecco i piani di Londra (Di lunedì 15 marzo 2021) Per far fronte al nuovo confronto tra potenze (in cui preoccupano Cina e Russia), il Regno Unito lancia un massiccio piano di modernizzazione militare. Oggi la stampa di oltremanica anticipa alcuni dettagli sulla nuova strategia che il premier Boris Johnson dovrebbe rivelare domani, sulla scia di potenziamenti che si sono accavallati negli ultimi anni. LA COMPETIZIONE Alla base delle intenzioni di Londra c’è la preoccupazione per Cina e Russia, identificate come principali sfide alla Difesa britannica. Il timore è che il Regno Unito possa rimanere indietro sul fronte dell’innovazione tecnologica che corre ormai a velocità altissima tra Pechino e Mosca. Sono d’altra parte le stesse preoccupazioni nutrite dagli Stati Uniti, anch’essi alle prese con una revisione complessiva della postura ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Per far fronte al nuovo confronto tra potenze (in cui preoccupano Cina e Russia), illancia un massiccio piano di modernizzazione militare. Oggi la stampa di oltremanica anticipa alcuni dettagli sulla nuova strategia che il premier Boris Johnson dovrebbe rivelare domani, sulla scia di potenziamenti che si sono accavallati negli ultimi anni. LA COMPETIZIONE Alla base delle intenzioni dic’è la preoccupazione per Cina e Russia, identificate come principali sfide allabritannica. Il timore è che ilpossa rimanere indietro sul fronte dell’innovazione tecnologica che corre ormai a velocità altissima tra Pechino e Mosca. Sono d’altra parte le stesse preoccupazioni nutrite dagli Stati Uniti, anch’essi alle prese con una revisione complessiva della postura ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Monza: ricercato per violenza sessuale nel Regno Unito, arrestato Un uomo di 46 anni, cittadino italiano nato in Senegal, è stato arrestato dalla polizia a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, accusato di aver commesso uno stupro nel Regno Unito. L'uomo, rintracciato e arrestato nell'abitazione della moglie, era colpito da un mandato di arresto internazionale per l'estradizione verso il Regno Unito.

Irlanda del Nord, UE avvia procedura legale contro Londra Come anticipato nelle scorse ore da diversi organi di stampa, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, nonché l'obbligo di buona fede ai sensi dell'accordo di recesso. Questo, indica Bruxelles, ...

Regno Unito: il settore dell'ospitalità impugna il lockdown GiocoNews.it Brexit, non è finita: UE avvia azione legale, clima teso. Che succede? La battaglia Brexit non è affatto conclusa: l'UE avanza l'azione legale contro il Regno Unito accusandolo di violazione degli accordi. Cosa sta succedendo?

Irlanda del Nord, UE avvia procedura legale contro Londra (Teleborsa) - Come anticipato nelle scorse ore da diversi organi di stampa, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le ...

