G20 | Ocse | in quarto trim crescita rallenta a +2 | 1% | per Italia calo più forte a -1 | 9%

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – Dopo il +7,8% messo a segno nel terzo trimestre, la crescita dei paesi del G20 nel quarto trimestre ha rallentato la sua corsa attestandosi al 2,1%. Lo certifica l'Ocse che racconta però di andamenti fortemente divergenti nell'area: se l'India continua la sua corsa con +7,9% negli ultimi tre mesi del 2020 (e +23,7% nel terzo trimestre), l'Italia fa peggio di tutti con contrazione dell'1,9%, seguita dalla Francia a -1,4% (ma nel terzo trimestre i due paesi erano cresciuti rispettivamente del 15,9% e 18,5%). Bene il Giappone (+2,8%), crescita moderata (+1%) per Regno Unito e Usa mentre è quasi ferma la Germania a +0,3%.

