Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Dl Sostegni, sottosegretario Durigon: '5 miliardi per i vaccini' #dlsostegni - MediasetTgcom24 : Dl Sostegni, sottosegretario Durigon: '5 miliardi per i vaccini' #dlsostegni - live_politica : RT @LaVeritaWeb: Parla il sottosegretario di Fi: «Non c'è più l'Arcuri della situazione. Chiusure necessarie ma il nuovo approccio lo si ve… - dipartimenti : RT @LaVeritaWeb: Parla il sottosegretario di Fi: «Non c'è più l'Arcuri della situazione. Chiusure necessarie ma il nuovo approccio lo si ve… - giorgiomule : RT @LaVeritaWeb: Parla il sottosegretario di Fi: «Non c'è più l'Arcuri della situazione. Chiusure necessarie ma il nuovo approccio lo si ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni sottosegretario

Nel decretoci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto ilal Mef, Claudio Durigon, spiegando che lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo ...Nel decretoci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto ilal Mef, Claudio Durigon, a Radio 24, confermando indiscrezioni di stampa. Lo stanziamento servirà per acquisto, ...Nel decreto Sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi: lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, a Radio 24. Si tratta, ...Nel decreto Sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, spiegando che lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e ...