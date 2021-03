Coronavirus, aumentano le vittime in Lombardia: 79 in 24 ore (ieri 61). Ancora 38 nuovi ingressi in terapia intensiva (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bollettino del 15 marzo Da ieri a oggi 38 persone positive al Coronavirus sono entrate nei reparti di terapia intensiva in Lombardia. ieri i nuovi ingressi erano stati 39, due giorni fa 54. Sono al momento 728 le persone ricoverate in area critica. Sono 6.198 i lombardi e le lombarde ricoverate nei reparti ordinari. ieri erano 6.077, due giorni fa 6.068. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 79 – ieri erano state +61, il giorno prima +66, tre giorni fa +89. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale a quota 29.299. Si dimezza il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 +2.185 a fronte dei +4.334 di ieri (+5.809 due giorni fa) ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Il bollettino del 15 marzo Daa oggi 38 persone positive alsono entrate nei reparti diinerano stati 39, due giorni fa 54. Sono al momento 728 le persone ricoverate in area critica. Sono 6.198 i lombardi e le lombarde ricoverate nei reparti ordinari.erano 6.077, due giorni fa 6.068. Lenelle ultime 24 ore sono 79 –erano state +61, il giorno prima +66, tre giorni fa +89. Il totale delledall’inizio dell’emergenza sale a quota 29.299. Si dimezza il numero deicasi di contagio da Covid-19 +2.185 a fronte dei +4.334 di(+5.809 due giorni fa) ...

