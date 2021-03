Charlie Hebdo | Meghan come George Floyd | la regina ' non la fa più respirare'

(Di lunedì 15 marzo 2021) Niente satira, siamo inglesi. Non l'hanno presa col sorriso a Londra la vignetta sbattuta in prima pagina dal settimanale satirico francese: laElisabetta schiaccia a terra la ...

Niente satira, siamo inglesi. Non l'hanno presa col sorriso a Londra la vignetta sbattuta in prima pagina dal settimanale satirico francese: la regina Elisabetta schiaccia a terra la moglie del principe Harry, un ginocchio sul collo come nel caso dell'afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. 'Perché Meghan ...Dopo l'intervista scandalo di Harry e Meghan da Oprah Winfrey,ha pubblicato una vignetta che ha sollevato polemiche. Meghan Markle ha descritto il suo malessere all'interno della famiglia Reale affermando - nell'intervista alla CBS - che 'non ...Charlie Hebdo torna a scatenare critiche e proteste, questa volta con una copertina che paragona Meghan Markle a George Floyd. Nella vignetta di frontespizio del settimanale satirico francese la ...Elisabetta tiene sotto il ginocchio Meghan Markle che, alla domanda: "Come mai hai lasciato Buckingham?" risponde: "Non potevo più respirare" ...