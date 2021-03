Cancel culture: come passare da "dai, non ci credo" a "è successo veramente" (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel Regno della Stupidità Universale, dove il fanatismo censorio neo-oscurantista detta legge, si passa sempre più rapidamente dal “dai, non ci credo, non è possibile” al “ma è successo veramente”. Licenzieranno il traduttore maschio e bianco della poetessa nera Amanda Gorman: “dai, non è possibile!”; “no, è successo veramente”. A New York, alla Special Music School, metteranno al bando il brano per pianoforte “Le petit nègre” di Claude Debussy, macchiato da sottili “sfumature razziste”: “dai su, non è possibile”; “è successo”. Metteranno sotto accusa Dumbo per le orecchie dell’elefantino che potrebbero offendere i bambini (come me tempo fa) con le orecchie a sventola: “dai, non è possibile”; “è successo”. Toglieranno Peter Pan dalla Toronto Public ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel Regno della Stupidità Universale, dove il fanatismo censorio neo-oscurantista detta legge, si passa sempre più rapidamente dal “dai, non ci, non è possibile” al “ma è”. Licenzieranno il traduttore maschio e bianco della poetessa nera Amanda Gorman: “dai, non è possibile!”; “no, è”. A New York, alla Special Music School, metteranno al bando il brano per pianoforte “Le petit nègre” di Claude Debussy, macchiato da sottili “sfumature razziste”: “dai su, non è possibile”; “è”. Metteranno sotto accusa Dumbo per le orecchie dell’elefantino che potrebbero offendere i bambini (me tempo fa) con le orecchie a sventola: “dai, non è possibile”; “è”. Toglieranno Peter Pan dalla Toronto Public ...

