(Di lunedì 15 marzo 2021) Spesso vede rosso, Ante, e non c'è niente da fare. Non era stato ancora espulso in questo campionato, ma le reazioni veementi non sono mancate, neppure da quando gioca nel. L'esempio che ...

Advertising

sportli26181512 : Calha flop, Rebic nervoso, Leao incompiuto... Milan, che problemi in attacco: Calha flop, Rebic nervoso, Leao incom… -

Ultime Notizie dalla rete : Calha flop

La Gazzetta dello Sport

Spesso vede rosso, Ante Rebic, e non c'è niente da fare. Non era stato ancora espulso in questo campionato, ma le reazioni veementi non sono mancate, neppure da quando gioca nel Milan. L'esempio che ...Rinnovo? Credo chestia benissimo con noi e sono sicuro che la sua volontà sia quella di ...in vista di una carriera ancora lunga avrebbe interesse a cautelarsi in caso di (improbabile)e ...