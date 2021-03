Appello di ong e accademici: “La Banca Mondiale non pubblichi più il rapporto Doing Business, premia chi riduce diritti e welfare” (Di lunedì 15 marzo 2021) I rapporti Doing Business della Banca Mondiale, che danno un punteggio ai 190 paesi analizzati sulla base della presunta “facilità di fare affari” sul loro territorio, non devono più essere pubblicati perché incentivano a tagliare il welfare, gli standard ambientali e le regole sul mercato del lavoro pur di scalare qualche posizione. A chiederlo è un gruppo di 350 tra organizzazioni della società civile, ong, sindacati e personalità del mondo accademico di 75 Paesi, che nel loro Appello ai direttori esecutivi della World Bank ricordano come “anche ex funzionari di alto livello delle Nazioni Unite e dell’Ocse abbiano messo in discussione il rapporto su molti livelli, inclusi la metodologia, la selezione dei dati e le distorsione che porta a preferire lo sfoltimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) I rapportidella, che danno un punteggio ai 190 paesi analizzati sulla base della presunta “facilità di fare affari” sul loro territorio, non devono più essere pubblicati perché incentivano a tagliare il, gli standard ambientali e le regole sul mercato del lavoro pur di scalare qualche posizione. A chiederlo è un gruppo di 350 tra organizzazioni della società civile, ong, sindacati e personalità del mondo accademico di 75 Paesi, che nel loroai direttori esecutivi della World Bank ricordano come “anche ex funzionari di alto livello delle Nazioni Unite e dell’Ocse abbiano messo in discussione ilsu molti livelli, inclusi la metodologia, la selezione dei dati e le distorsione che porta a preferire lo sfoltimento ...

