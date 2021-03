Andrea Orlando dice che è giusto parlare anche con Renzi (Di lunedì 15 marzo 2021) «Ho trovato tutto condivisibile, non c’è niente che mi sia dispiaciuto». Andrea Orlando, ministro del Lavoro e vicesegretario del Partito democratico di Nicola Zingaretti, commenta così con La Stampa il discorso del neo segretario del Pd Enrico Letta. anche l’idea di voler dialogare con Matteo Renzi non gli dispiace, dice. «Ritengo sia un passaggio che serva anche a fare giustizia e verità del posizionamento di ogni forza, di chi davvero sta ancora nel centrosinistra e di chi guarda ad altre prospettive». Carlo Calenda però ha già risposto che LeU, Cinque Stelle e Azione hanno due linee diverse e che il Pd dovrà scegliere. «Serve un elemento di chiarezza», risponde Orlando. «E se vuole fare un campo largo come dice giustamente Enrico, il Pd non può ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) «Ho trovato tutto condivisibile, non c’è niente che mi sia dispiaciuto»., ministro del Lavoro e vicesegretario del Partito democratico di Nicola Zingaretti, commenta così con La Stampa il discorso del neo segretario del Pd Enrico Letta.l’idea di voler dialogare con Matteonon gli dispiace,. «Ritengo sia un passaggio che servaa fare giustizia e verità del posizionamento di ogni forza, di chi davvero sta ancora nel centrosinistra e di chi guarda ad altre prospettive». Carlo Calenda però ha già risposto che LeU, Cinque Stelle e Azione hanno due linee diverse e che il Pd dovrà scegliere. «Serve un elemento di chiarezza», risponde. «E se vuole fare un campo largo comegiustamente Enrico, il Pd non può ...

