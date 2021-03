A cosa servono i lockdown se dopo un anno non è cambiato nulla? (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – A che cosa sono servite queste misure di contenimento se, a marzo 2021, ci troviamo nello stesso punto di prima? Bimbi segregati in casa con la DAD, ossia l’esatto opposto di un’attività di insegnamento degna di questo nome. Un Parlamento composto da zombi che, in un anno, non é riuscito ad approvare una legge ordinaria per normare l’emergenza. Presidenti delle Giunte regionali (attori politicamente mediocri di un palcoscenico mediatico che si alimenta di coloro chi li seguono) i quali, in virtù della legittimazione a suffragio universale e diretto da parte del corpo elettorale (legge costituzionale n. 1/1999), hanno creato solo confusione e un cortocircuito tra centro e periferia, favorito peraltro dal Governo con il decreto-legge n. 19/2020 (art. 3). Protocolli per l’avvio della fase 2 che hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – A chesono servite queste misure di contenimento se, a marzo 2021, ci troviamo nello stesso punto di prima? Bimbi segregati in casa con la DAD, ossia l’esatto opposto di un’attività di insegnamento degna di questo nome. Un Parlamento composto da zombi che, in un, non é riuscito ad approvare una legge ordinaria per normare l’emergenza. Presidenti delle Giunte regionali (attori politicamente mediocri di un palcoscenico mediatico che si alimenta di coloro chi li seguono) i quali, in virtù della legittimazione a suffragio universale e diretto da parte del corpo elettorale (legge costituzionale n. 1/1999), hcreato solo confusione e un cortocircuito tra centro e periferia, favorito peraltro dal Governo con il decreto-legge n. 19/2020 (art. 3). Protocolli per l’avvio della fase 2 che h...

