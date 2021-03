Torino-Inter, dove vederla. Nerazzurri per l’ottava vittoria consecutiva (Di domenica 14 marzo 2021) Quando è capitato, Conte ha sempre vinto il titolo. Nicola studia il piano per fermare la capolista Torino-Inter, dove vederla Torino-Inter, dove vederla Torino-Inter, dove vederla – Ora il Torino, poi il Sassuolo, infine di nuovo pausa prima di riprendere la corsa scudetto. Prima del break Antonio Conte vuole sei punti da parte della sua squadra, l’unico modo per essere certi di tenere lontano il Milan e tutte le inseguitrici. I rossoneri hanno l’entusiasmo dell’Europa League e del pareggio contro il Manchester United, ma la coppa toglie loro energie. La Juventus è stata appena eliminata in Champions League agli ottavi di finale dal Porto e avrà tanta rabbia e voglia ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 marzo 2021) Quando è capitato, Conte ha sempre vinto il titolo. Nicola studia il piano per fermare la capolista– Ora il, poi il Sassuolo, infine di nuovo pausa prima di riprendere la corsa scudetto. Prima del break Antonio Conte vuole sei punti da parte della sua squadra, l’unico modo per essere certi di tenere lontano il Milan e tutte le inseguitrici. I rossoneri hanno l’entusiasmo dell’Europa League e del pareggio contro il Manchester United, ma la coppa toglie loro energie. La Juventus è stata appena eliminata in Champions League agli ottavi di finale dal Porto e avrà tanta rabbia e voglia ...

Advertising

DiMarzio : #TorinoInter | I dubbi e le possibili scelte di #Conte - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della trasferta di Torino ?? Ecco le foto della sedu… - Gazzetta_it : VIDEO #Inter, ecco chi ci sarà in mezzo con #Brozovic e #Barella. Gli 11 di Conte contro il #Torino #TorinoInter… - FootballAndDre1 : Oggi Torino Inter alle 15 e Boca River alle 22 su @tvdellosport, passando per Arsenal Tottenham alle 17, 30. Insomm… -