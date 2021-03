Tommaso Zorzi fa pulizia su Instagram: chi ha smesso di seguire? (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso Zorzi è tornato in libertà da qualche giorno e, con la vittoria del GF Vip 5 in tasca, ha deciso di fare "pulizia" sui suoi account social. E' partito da Instagram, dove ha smesso di seguire alcune persone, tra cui anche ex compagni di gioco. Di chi si tratta? Tommaso Zorzi fa pulizia su Instagram "Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao", ha annunciato Tommaso Zorzi su Instagram. L'influencer milanese, dopo la vittoria del GF Vip 5, ha deciso di circondarsi solo di persone verso cui nutre almeno un briciolo di stima. Il percorso nella Casa più spiata d'Italia gli è servito per capire meglio i suoi bisogni e, tra questi, ci ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 marzo 2021)è tornato in libertà da qualche giorno e, con la vittoria del GF Vip 5 in tasca, ha deciso di fare "" sui suoi account social. E' partito da, dove hadialcune persone, tra cui anche ex compagni di gioco. Di chi si tratta?fasu"Sto facendo una di quelle pulizie suche ciao", ha annunciatosu. L'influencer milanese, dopo la vittoria del GF Vip 5, ha deciso di circondarsi solo di persone verso cui nutre almeno un briciolo di stima. Il percorso nella Casa più spiata d'Italia gli è servito per capire meglio i suoi bisogni e, tra questi, ci ...

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetPlay : Un grande ciao da Le Iene, Tommaso... ?? #GFVIP - lucia60061616 : RT @OpStar02: - trvllw : ma vi immaginate una diretta su Instagram settimanale con Tommy e Stefy che rifanno canta che ti passa? Cantano can… -