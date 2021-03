Sicurezza mascherine Ffp2: ecco quali codici evitare (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Dardari Lorenzo Petrilli, vicedirettore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, ha fatto un po’ di chiarezza Non si placano le polemiche riguardanti la Sicurezza delle mascherine Ffp2. In seguito al ritiro dal mercato delle U-mask su disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza, e altri test secondo i quali alcune mascherine Ffp2 regolarmente vendute non avrebbero invece i requisiti necessari, adesso si cerca di capire quali siano i codici realmente sicuri. Intanto l’Europa ha messo online un database dove poter verificare se il prodotto acquistato sia conforme e se l’organismo che lo ha certificato sia effettivamente autorizzato a lasciare le certificazioni richieste. Anche se non vi è il codice ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Dardari Lorenzo Petrilli, vicedirettore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, ha fatto un po’ di chiarezza Non si placano le polemiche riguardanti ladelle. In seguito al ritiro dal mercato delle U-mask su disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza, e altri test secondo ialcuneregolarmente vendute non avrebbero invece i requisiti necessari, adesso si cerca di capiresiano irealmente sicuri. Intanto l’Europa ha messo online un database dove poter verificare se il prodotto acquistato sia conforme e se l’organismo che lo ha certificato sia effettivamente autorizzato a lasciare le certificazioni richieste. Anche se non vi è il codice ...

Advertising

LauraD_74 : RT @laura_lavespa: Forse non è chiaro un punto: la correlazione fra luogo di lavoro e contagi è evidente. Nessuno chiede di chiudere e fall… - postnad1 : @flashandflies @FedeilMagnifico @miki_lenzo Distanziamenti, mascherine, sicurezza dei lavoratori, tutto poteva esse… - franbaldassarri : RT @laura_lavespa: Forse non è chiaro un punto: la correlazione fra luogo di lavoro e contagi è evidente. Nessuno chiede di chiudere e fall… - mokko1971 : RT @Simone_Gpg: @lameduck1960 Giusto per ricordare un attimo cosa dice la legge non solo italiana in merito alle mascherine, tamponi e vacc… - lamiadobermann : RT @laura_lavespa: Forse non è chiaro un punto: la correlazione fra luogo di lavoro e contagi è evidente. Nessuno chiede di chiudere e fall… -