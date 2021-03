Sci alpino | cancellate le prime prove di discesa a Lenzerheide C’è anche Sofia Goggia

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - Sportflash24 : #SCI ALPINO #COPPADELMONDO 2020-21/ -Risultati (17 ott. ‘20>14 mar. ‘21) -Classifiche (generali, di specialità e a… - zazoomblog : Sci alpino Finali Coppa del Mondo Lenzerheide: la lista di tutti gli italiani qualificati - #alpino #Finali #Coppa… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: 'Penso di avere attraversato in passato prove peggiori nella mia carriera' ???????? ?? - vannini74 : RT @Eurosport_IT: 'Penso di avere attraversato in passato prove peggiori nella mia carriera' ???????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Tempo di conferme, verdetti e colpi di scena in quel di Kranjska Gora . Nell ultima gara prima delle finali di Lenzerheide, Clement Noel torna ad alzare la voce e vince il suo secondo slalom ...Clement Noel si aggiudica lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2020 - 2021. Il francese chiude con il tempo complessivo di 1'47"51 davanti al connazionale Victor Muffat - Jeandet (+0"62) e allo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0"71). Settimo posto per l'...Sofia Goggia sarà in gara alle finali di Lenzerheide (Svizzera) per difendere nella discesa di mercoledì 17 il primato in classifica e conquistare così la Coppa del mondo nella regina delle disciplina ...Buona prova di Alex Vinatzer nello slalom di Kranjska Gora. L'azzurro ha chiuso in ottava posizione nonostante le pessime condizioni della pista. L'azzurro vede il bicchiere mezzo pieno, anche perchè ...