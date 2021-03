Prima presa di contatto con la Ford Mustang Mach-E (Di domenica 14 marzo 2021) È giunto al termine il conto alla rovescia per l’arrivo della Ford Mustang Mach-E sul mercato italiano: si aprono infatti oggi gli ordini (online) del SUV elettrico, primo modello di nuova generazione con motore ad alimentazione interamente elettrica che combina prestazioni sportive ad una guida a zero emissioni. L’auto è stata presentata ieri a Lainate (Milano) alla stampa italiana dal Presidente e AD di Ford Italia Fabrizio Faltoni, che ha spiegato come siano già più di 130 i clienti che hanno versato una caparra per ordinarla a scatola chiusa tra gli oltre 10.000 iscritti alla newsletter che consente di rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione del prodotto. Nei prossimi giorni sarà inoltre possibile provare l’auto in concessionaria e nei due eventi in corso a Milano-Lainate e Roma. Le prime consegne partiranno tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) È giunto al termine il conto alla rovescia per l’arrivo della-E sul mercato italiano: si aprono infatti oggi gli ordini (online) del SUV elettrico, primo modello di nuova generazione con motore ad alimentazione interamente elettrica che combina prestazioni sportive ad una guida a zero emissioni. L’auto è stata presentata ieri a Lainate (Milano) alla stampa italiana dal Presidente e AD diItalia Fabrizio Faltoni, che ha spiegato come siano già più di 130 i clienti che hanno versato una caparra per ordinarla a scatola chiusa tra gli oltre 10.000 iscritti alla newsletter che consente di rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione del prodotto. Nei prossimi giorni sarà inoltre possibile provare l’auto in concessionaria e nei due eventi in corso a Milano-Lainate e Roma. Le prime consegne partiranno tra ...

