(Di domenica 14 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Numerosi interventi dei carabinieri nelle ultime 24 ore a Milano e hinterland per bloccare assembramenti inpubblici e feste private in abizione. Tra questi interventi anche quello effettuato ieri, sabato 13 marzo a, dove alle 18,30 i Carabinieri della locale Tenenza, unitamente a quelli della Stazione di Cormano, sono intervenuti a seguito tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Djbart211076 : Foto appena pubblicata @ Paderno Dugnano - Marco_viscomi : @faberskj @3dc8 @Peppe71615343 Direttamente a Paderno Dugnano - ilNotiziarioInd : Paderno Dugnano, in dieci a consumare al bar, multa e chiusura: caccia a locali aperti e festini privati… - CronacaOssonaTw : Norme anti Covid. Chiuso il bar del centro commerciale di Paderno Dugnano - ilarymary : Norme anti Covid. Chiuso il bar del centro commerciale di Paderno Dugnano -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno Dugnano

Il Notiziario

Sempre i carabinieri hanno messo i sigilli e multato il proprietario di un bar che operava all'interno di un centro commerciale a(una decina di clienti presenti al momento del blitz ...Sempre nel pomeriggio del 13 marzo 2021, alle ore 18:30, a, i Carabinieri della locale Tenenza, unitamente a quelli della Stazione di Cormano, sono intervenuti a seguito di ...Tra Milano e hinterland non si ferma il fenomeno che rischia di compromettere la situazione. In una festa trovati ventisette universitari, in un'altra ...Un caso ancora più eclatante è stato registrato dai militari della tenenza di Paderno Dugnano nel centro commerciale Brianza. Poco dopo le 18,30 i militari sono stati chiamati a intervenire per un bar ...