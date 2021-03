Milan, i convocati di Pioli per il Napoli: out Ibra, Calabria e Romagnoli. Rientrano Rebic, Hernandez e Calhanoglu (Di domenica 14 marzo 2021) Il Milan, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i convocati per la sfida di questa sera contro il Napoli. Assenti Ibrahimovic, Calabria, Romagnoli, Bennacer e Mandzukic; Rientrano, invece, Rebic, Hernandez e Calhanoglu. Questo l’elenco completo: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Rebi?. Foto: twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Il, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ha reso noti iper la sfida di questa sera contro il. Assentihimovic,, Bennacer e Mandzukic;, invece,. Questo l’elenco completo: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Rebi?. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan per #milannapoli. Ci sono #Rebic, #Calhanoglu, #Hernandez Fuori #Ibrahimovic, #Mandzukic,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - Glongari : #Milan per la sfida di stasera contro il #Napoli non convocati Calabria e Romagnoli Rientrano Theo Hernandez, Rebic… - infoitsport : Convocati Milan-Napoli: ritorni importanti per mister Pioli, out due difensori titolari - LuigiBevilacq17 : RT @Glongari: #Milan per la sfida di stasera contro il #Napoli non convocati Calabria e Romagnoli Rientrano Theo Hernandez, Rebic e Calhano… -