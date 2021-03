Mercato Juventus, nuova ipotesi di scambio col Baynern Monaco (Di domenica 14 marzo 2021) Mercato Juventus -Nuove voci di scambio per Paulo Dybala, l’ultima suggestione arriva dal Bayern Monaco. Sarebbe questa l’ultima idea della Juventus per piazzare Paulo Dybala. E Paratici starebbe guardando alla Germania, precisamente al Bayern Monaco, per riuscire nel tentativo. I bavaresi in questo momento hanno in rosa un elemento che non ha reso come speravano. E visti i buoni rapporti tra i club potrebbero aprire una trattativa. Mercato Juventus, scambio Dybala Sanè? Lo riporta calcioMercatoweb. Il nome che circola è quello di Sané, che è arrivato in Germania nel corso dell’estate del 2020 per 50 milioni di euro dal Manchester City. Ma al momento non ha garantito quella continuità nelle prestazioni che si ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 marzo 2021)-Nuove voci diper Paulo Dybala, l’ultima suggestione arriva dal Bayern. Sarebbe questa l’ultima idea dellaper piazzare Paulo Dybala. E Paratici starebbe guardando alla Germania, precisamente al Bayern, per riuscire nel tentativo. I bavaresi in questo momento hanno in rosa un elemento che non ha reso come speravano. E visti i buoni rapporti tra i club potrebbero aprire una trattativa.Dybala Sanè? Lo riporta calcioweb. Il nome che circola è quello di Sané, che è arrivato in Germania nel corso dell’estate del 2020 per 50 milioni di euro dal Manchester City. Ma al momento non ha garantito quella continuità nelle prestazioni che si ...

