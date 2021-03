Mario Draghi, così non basta: i soldi devono arrivare subito, l'appello di Roberto Formigoni (Di domenica 14 marzo 2021) Di brutte notizie sono pieni giornali e notiziari di questi giorni: l'Italia sta diventando un'unica zona rossa, nei weekend e persino a Pasqua sarà obbligatorio stare tappati in casa, il vaccino Astra Zeneca forse fa male e non va usato, la Lombardia, un tempo modello in Europa per la sanità, ora sembra non azzeccarne più una... Insomma occorre avere la pazienza di Giobbe per assorbire tutte queste sofferenze e mantenere un minimo di equilibrio nervoso. Eppure una notizia positiva c'è, e non di poco rilievo, e di questo vorrei dar conto oggi. Si tratta, chi l'avrebbe mai detto, dell'economia. Sì, l'Italia sta crescendo più di tutti in Europa, e le prospettive sono positive per i prossimi mesi e per tutto il 2021. Attenzione, sto parlando di macroeconomia, cioè di un ritorno alla crescita del sistema produttivo del Paese dopo la botta della pandemia. Ma prima che si abbia una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Di brutte notizie sono pieni giornali e notiziari di questi giorni: l'Italia sta diventando un'unica zona rossa, nei weekend e persino a Pasqua sarà obbligatorio stare tappati in casa, il vaccino Astra Zeneca forse fa male e non va usato, la Lombardia, un tempo modello in Europa per la sanità, ora sembra non azzeccarne più una... Insomma occorre avere la pazienza di Giobbe per assorbire tutte queste sofferenze e mantenere un minimo di equilibrio nervoso. Eppure una notizia positiva c'è, e non di poco rilievo, e di questo vorrei dar conto oggi. Si tratta, chi l'avrebbe mai detto, dell'economia. Sì, l'Italia sta crescendo più di tutti in Europa, e le prospettive sono positive per i prossimi mesi e per tutto il 2021. Attenzione, sto parlando di macroeconomia, cioè di un ritorno alla crescita del sistema produttivo del Paese dopo la botta della pandemia. Ma prima che si abbia una ...

Advertising

trash_italiano : MARIO DRAGHI ON FIRE - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - fattoquotidiano : 'ZITTI, FA TUTTO LUI' A Mario Draghi decidere piace. Sa come si fa ed è abituato a farlo, ai massimi livelli. Parla… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: VACCINI, SOSTEGNI, ZONE ROSSE. SALVINI A TUTTO CAMPO: 'È L'ULTIMO SACRIFICIO, TRA UN MESE SI RIAPRE' - MariBrontolo061 : RT @matteosalvinimi: La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta facen… -