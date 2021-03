Ma non prima di quattro mesi e a due condizioni (Di domenica 14 marzo 2021) Curva dei contagi in appiattimento, parola di Ihme. Gli analisti pongono due condizioni: mascherine e vaccinazioni per arrivare a 50 morti al giorno Covid, Ihme: curva dei contagi in appiattimento grazie a vaccini e mascherine su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Curva dei contagi in appiattimento, parola di Ihme. Gli analisti pongono due: mascherine e vaccinazioni per arrivare a 50 morti al giorno Covid, Ihme: curva dei contagi in appiattimento grazie a vaccini e mascherine su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : E, adesso lo posso dire, nemmeno la Gran Bretagna ha potuto sostenere politicamente e socialmente la strategia di n… - ricpuglisi : Vorrei rammentarvi che il terrorismo mediatico sul Covid nasce ben PRIMA della questione dei vaccini. Ora si focal… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MariaAversano1 : RT @cocchi2a: @Turi_000 @BloccatiC 'Due piani'? Prima hai scritto che Arcuri non aveva fatto nessun piano Comunque resta il fatto che, escl… - mignolodanese : @PanfiloTweet @FabRavezzani Il problema è che la Roma nonostante già giochi di giovedì per l'EL ha avuto un postici… -