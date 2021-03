LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora in DIRETTA: Noel in testa sotto la nevicata, bene Pinturault e Schwarz. Vinatzer decimo. Seconda manche alle 12.30 (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: Lo sloveno Kranjec è 31mo, eliminato, fuori in alto l’austriaco Digruber 10.23: 28mo posto per il croato Rodes a 3?68 10.22: bene il croato Vidovic che è 21mo a 3?11 da Noel, Gross scala al 25mo posto 10.21: Si inserisce davanti a Gross il belga Marchant che chiude a 3?46 da Noel, 23mo 10.20: Addirittura 4?20 di ritardo per il canadese Read, 28mo, il tedesco Holzmann si inserisce in 27ma posizione a 3?99 10.15: Esce poco prima dell’intermedio l’azzurro Razzoli che non sarà a Lenzerheide 10.14: E’ dietro a Gross il norvegese Haugan 24mo a 3?55 10.13: Gross si barcamena nella parte finale, accumula 3?51 di ritardo ed è 23mo 10.12: Gross all’intermedio ha 74 centesimi di ritardo 10.11: Stava disputando una buona gara lo svizzero Simonet che incrocia le ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25: Lo sloveno Kranjec è 31mo, eliminato, fuori in alto l’austriaco Digruber 10.23: 28mo posto per il croato Rodes a 3?68 10.22:il croato Vidovic che è 21mo a 3?11 da, Gross scala al 25mo posto 10.21: Si inserisce davanti a Gross il belga Marchant che chiude a 3?46 da, 23mo 10.20: Addirittura 4?20 di ritardo per il canadese Read, 28mo, il tedesco Holzmann si inserisce in 27ma posizione a 3?99 10.15: Esce poco prima dell’intermedio l’azzurro Razzoli che non sarà a Lenzerheide 10.14: E’ dietro a Gross il norvegese Haugan 24mo a 3?55 10.13: Gross si barcamena nella parte finale, accumula 3?51 di ritardo ed è 23mo 10.12: Gross all’intermedio ha 74 centesimi di ritardo 10.11: Stava disputando una buona gara lo svizzero Simonet che incrocia le ...

