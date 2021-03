Lettura psicanalitica del Pd | un problema complesso di leadership e di followership

(Di domenica 14 marzo 2021) Ora, dunque, giunge al Pd Enrico Letta. Un timoniere certamente intelligente e democratico, sincero nell’affermare di voler usare un linguaggio di “verità” in modo che si comprenda bene l’intenzione di cambiare rotta. Ma, ahimè, quanto gravoso, frustrante e difficilissimo si dimostrerà il suo lavoro! Letta dirige in Francia una scuola di formazione alla politica e quindi ci auguriamo che sia pienamente consapevole delle enormi difficoltà a cui andrà incontro, ma, tutto ciò, a patto che egli sia consapevole delle complessetiche psicologiche, che al di là di altri diversi fattori, regolano alla base il campo del “gruppo” e del rapporto-gruppo, ossia. Il Pd versa in una condizione di grave declino, cioè a dire in una costante e cronica rinuncia a darsi una linea progettuale ...

L'HuffPost

Non si può dire che i frutti della contingenza depongano a favore dell'idea che gli individui, pur perseguendo fini egoistici, stiano lavorando, sebbene inconsciamente, a un comune disegno di emancipa ...