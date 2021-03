Isola dei Famosi 2021: la guida completa al reality di Canale 5 (Di domenica 14 marzo 2021) In onda il lunedì e il giovedì nel prime time di Canale 5, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2021 Partirà domani sera, lunedì 15 Marzo in prima serata su Canale 5, l’Isola dei Famosi 2021. Alla guida del più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi; con lei in studio gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. I concorrenti 16 sono i concorrenti ufficiali che approderanno in Honduras, dopo il classico lancio dall’elicottero, e lì ingaggeranno una vera e ... Leggi su zon (Di domenica 14 marzo 2021) In onda il lunedì e il giovedì nel prime time di5, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’deiPartirà domani sera, lunedì 15 Marzo in prima serata su5, l’dei. Alladel più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi; con lei in studio gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. I concorrenti 16 sono i concorrenti ufficiali che approderanno in Honduras, dopo il classico lancio dall’elicottero, e lì ingaggeranno una vera e ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetTgcom24 : Tutto pronto per 'L'Isola dei Famosi', Ilary Blasy sbarca con i suoi naufraghi: guarda chi sono #isoladeifamosi… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - ladyinviolet__ : Domani l'isola dei famosi con Ilary. Spero che la finiate di ossessionare con questo gf, ancora a pubblicare video… - annamobene0 : raga ditemi che dietro le quinte dell'isola dei famosi ci sarà croccantino a vestire tommaso e tutto andrà benissim… -