Basket Serie A1 2020, Treviso-Fortitudo Bologna 84-78: cronaca e tabellino (Di domenica 14 marzo 2021) Treviso sconfigge la Fortitudo Bologna per 84-78 nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Con un gran quarto quarto i veneti superano nel posticipo la Effe. Buona prestazione di Vildera con 16 punti, mentre non bastano agli ospiti i 21 di Pietro Aradori. Seconda vittoria di fila per la De’Longhi, al momento settima in classifica; la Fortitudo incassa invece la terza sconfitta consecutive e viene risucchiata in fondo alla graduatoria. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Treviso – Fortitudo Bologna 84-78 (24-21; 17-23; 19-17; 24-17) Treviso: Fortitudo Bologna: SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021)sconfigge laper 84-78 nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato diA1/2021. Con un gran quarto quarto i veneti superano nel posticipo la Effe. Buona prestazione di Vildera con 16 punti, mentre non bastano agli ospiti i 21 di Pietro Aradori. Seconda vittoria di fila per la De’Longhi, al momento settima in classifica; laincassa invece la terza sconfitta consecutive e viene risucchiata in fondo alla graduatoria. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL84-78 (24-21; 17-23; 19-17; 24-17): SportFace.

