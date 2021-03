Vaccini, AstraZeneca taglia ancora le forniture. La Ue: “Non sta facendo di tutto per rispettare impegni, valutiamo le misure da adottare” (Di sabato 13 marzo 2021) AstraZeneca “è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire. Non crediamo che stia facendo di tutto” per onorare i suoi impegni e quindi “analizziamo tutte le possibili misure da prendere”. La Commissione Ue reagisce così all’annuncio ufficiale del gruppo farmaceutico anglo-svedese che ci saranno nuovi tagli alle forniture di vaccino anti Covid ai 27 Paesi membri rispetto alle 40 milioni di dosi di cui l’ad Pascal Soriot aveva parlato lo scorso 25 febbraio davanti al Parlamento europeo. Intanto in diversi Paesi europei sono stati ritirati lotti di siero AstraZeneca in attesa di verifiche su alcuni eventi avversi. Venerdì il premier Mario Draghi, che la settimana scorsa ha bloccato l’export di 250mila dosi verso l’Australia, aveva annunciato l’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)“è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire. Non crediamo che stiadi” per onorare i suoie quindi “analizziamo tutte le possibilida prendere”. La Commissione Ue reagisce così all’annuncio ufficiale del gruppo farmaceutico anglo-svedese che ci saranno nuovi tagli alledi vaccino anti Covid ai 27 Paesi membri rispetto alle 40 milioni di dosi di cui l’ad Pascal Soriot aveva parlato lo scorso 25 febbraio davanti al Parlamento europeo. Intanto in diversi Paesi europei sono stati ritirati lotti di sieroin attesa di verifiche su alcuni eventi avversi. Venerdì il premier Mario Draghi, che la settimana scorsa ha bloccato l’export di 250mila dosi verso l’Australia, aveva annunciato l’obiettivo di ...

