Una lezione di make-up con Armani Beauty (Di sabato 13 marzo 2021) Come fare un trucco alla Armani? Abbiamo riassunto gli step essenziali dopo una video conference con Linda Cantello, Giorgio Armani international make-up director, con cameo della modella Barbara Palvin, brand ambassador beauty. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Come fare un trucco alla Armani? Abbiamo riassunto gli step essenziali dopo una video conference con Linda Cantello, Giorgio Armani international make-up director, con cameo della modella Barbara Palvin, brand ambassador beauty.

Advertising

SanremoRai : Un percorso di crescita personale presuppone una serie di eventi che hanno lasciato il segno. Il “cuore amaro” ne… - RaiCultura : 'Non è mai troppo tardi”: l’obiettivo di questo programma era quello d'insegnare lettura e scrittura agli italiani… - IlContiAndrea : #OriettaBerti ha dato una lezione importante a molti di questo #Sanremo2021: per sapere cantare bisogna studiare/fa… - ValueDomenico : RT @Martinetus: Oggi verso le due ho incontrato Matilde, 12 anni, 1a media, una bambina studiosissima. 'Mi sembri triste, piccola' 'Forse l… - wilr26 : RT @ilruttosovrano: Per Zaia i 'caregiver', chi assiste gli anziani, sono autisti. Bisogna comprendere i leghisti, fanno una sola lezione d… -