Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 12 | 10

(Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio con i contagi da covid e varianti in costante ascesa L’Italia si tinge di rosso ed arancione limite gli spostamenti negozi e scuole chiusi quasi ovunque la stretta disposta ieri del governo entrerà in vigore lunedì 15 marzo Alcune regioni come il Piemonte hanno deciso di anticipare misure Mirate in qualche zona e ovunque saranno intensificati i controlli per evitare assembramenti nel fine settimana la stretta durerà almeno fino a Pasqua quando tutta Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere quasi 27 mila i nuovi contagi segnalati in Italia 380 morti rapporto tra positive tamponi effettuati del 7 2% i numeriuscita per la sesta settimana di fila l’oms garantisce sul ...