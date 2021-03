Traffico Roma del 13-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi aNord soldi decoder sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo a Primavalle incidente su via di Boccea all’altezza di via Federico Galeotti Ci sono code in particolare a partire da via Mattia Battistini in direzione della Aurelia rallentamenti sulla Prenestina di del raccordo da Colle monfortani via dell’Acqua Vergine verso il centro proprio sul raccordo in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti e code tra le uscite a coppie dall’Annina ed alla diramazione disu dalla Casilina chiuso temporaneamente Viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza Ippolito Nievo è largo Bernardino da Feltre ilè deviato sulla corsia riservata ai tram e di ...