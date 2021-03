The Anchoress The Art Of Losing | La Recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Un lavoro che combina elettronica e pianoforte, oltre a una mente autoriale di quelle che se ne vedono poche. Thefa centro con The Art Of, il suo secondo lavoro. Di che parlano Thee The Art Of? Elettronica e pianoforte, in un equilibrio delicato e quasi gourmet. Si potrebbe riassumere in queste poche parole il secondo impegno discografico di The, intitolato The Art Of. Un impegno che denota tutto il carisma artistico della sua creatrice, uno di quei graditi volti nella musica alternativa per cui le definizioni di genere non rappresentano che un mucchio di lettere. The Art Ofsi presenta, come e più del suo predecessore Confessions Of A Romance Novelist, come una combinazione elettronica-strumentale ...