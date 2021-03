Test F1 Bahrain 2021: Hamilton perde il controllo della macchina e finisce nella ghiaia (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2021) Piccolo incidente di percorso per Lewis Hamilton, impegnato sul circuito del Bahrain in occasione dei Test Formula 1 2021. Il pilota britannico ha infatti perso il controllo della sua Mercedes ed è finito nella ghiaia, piantandosi lì. Non è ancora chiaro se Hamilton tornerà al volante della vettura o meno in occasione di questa sessione mattutina di Test. In seguito all’accaduto, è stata sventolata la bandiera rossa. In alto il VIDEO dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Piccolo incidente di percorso per Lewis, impegnato sul circuito delin occasione deiFormula 1. Il pilota britannico ha infatti perso ilsua Mercedes ed è finito, piantandosi lì. Non è ancora chiaro setornerà al volantevettura o meno in occasione di questa sessione mattutina di. In seguito all’accaduto, è stata sventolata la bandiera rossa. In alto ildell’incidente. SportFace.

