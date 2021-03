Sulle ong botte da orbi ?tra Travaglio e Lerner

matteosalvinimi : Inchieste sulle Ong? Avrò prossimamente un confronto con il ministro dell’Interno. Che il traffico di esseri umani… - ilfoglio_it : Ci risiamo: riecco lo sproloquio manettaro sui salvataggi dei migranti - SusannaCeccardi : Finalmente la verità sulle ong sta venendo a galla. Bene così!?????? - NicolaOliv20 : È ora di cambiare ! - GiovyDean : @giacomopapi Beh indagare sulle ONG è una nota di merito non indifferente. -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle ong

Secolo d'Italia

...rive del Mar Nero, per incontrare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Questa ... the Central African Potential, Radio Révolution Panafricaine, the President's loose leaf), nonché...... aggiungendo che le 'operazioni psicologiche' sono vietate sotto l'embargoarmi delle Nazioni ...con sede a Londra guidata da Rm 'Abd al - Ramn) circa il trasferimento di altri mercenari ...Scontro tra Gad Lerner e Marco Travaglio sulla questione migranti, una discussione tutta a sinistra sull'evoluzione della questione Mediterranea.Infatti, la Ong ha riferito di un trasferimento di mercenari siriani filoturchi ... Infatti, il 4 gennaio scorso aveva rimarcato la necessità di istituire un gruppo di osservatori per vegliare sul ...