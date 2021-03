SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Paganese-Palermo (Di sabato 13 marzo 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1439"poll id="1443" Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1439"poll id="1443"

