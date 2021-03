Scoperta una nuova variante del virus dalle Filippine (Di sabato 13 marzo 2021) E' stata individuata per la prima volta su un uomo arrivato all'aeroporto di Narita, a Tokyo. L'uomo, di circa 60 anni, era giunto in Giappone il 25 febbraio dal Paese del Sud-est asiatico, risultando positivo ai controlli, sebbene asintomatico Leggi su rainews (Di sabato 13 marzo 2021) E' stata individuata per la prima volta su un uomo arrivato all'aeroporto di Narita, a Tokyo. L'uomo, di circa 60 anni, era giunto in Giappone il 25 febbraio dal Paese del Sud-est asiatico, risultando positivo ai controlli, sebbene asintomatico

Advertising

fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - GuggenheimPGC : ??SPOILER ALERT??L' #8marzo alle 18 sintonizzatevi sul nostro canale YouTube per una visita molto speciale. La dire… - justrooxyWords_ : @tewwytety Sei proprio di una dolcezza infinita, grazie per le meravigliose parole! Si, L per me è davvero importan… - bad_decisions0 : RT @INLOVEWITHDS: Aka serale super meritato è davvero pazzesco in tutto una vera scoperta! #Amici20 - INLOVEWITHDS : Aka serale super meritato è davvero pazzesco in tutto una vera scoperta! #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta una The Dissident, di Bryan Fogel Il racconto del doping di stato russo è una continua scoperta, fatta ed esperita, nel segno di un'immediatezza che genera una vicinanza umana genuina tra il regista e il suo testimone, che il regista ...

Cina, nuova variante covid nei pipistrelli: la scoperta Covid Cina, nuova variante nei pipistrelli In Cina si registra la presenza di una nuova variante covid nei pipistrelli . I ricercatori della Shandong First Medicali University hanno infatti ...

Scoperta una preziosa lucerna del I secolo d.C. nel nisseno Travelnostop.com Justin Bieber, la nuova vita senza cellulare: «Ho scoperto l’importanza di dire no» Il cantante canadese lancia il suo sesto album in studio, «Justice», e racconta il cambiamento personale degli ultimi anni: alle 18 stacca con il lavoro e si dedica a sua moglie Hailey (e, non avendo ...

Scoperta la gigantesca cisterna romana che alimentava ninfei e fontane sul lago di Albano La grande storia che riaffiora dal lago di Albano. O meglio, dalle pendici del cratere vulcanico, all’ombra del delizioso borgo di Castel Gandolfo, nel cuore dei Castelli Romani.

Il racconto del doping di stato russo ècontinua, fatta ed esperita, nel segno di un'immediatezza che generavicinanza umana genuina tra il regista e il suo testimone, che il regista ...Covid Cina, nuova variante nei pipistrelli In Cina si registra la presenza dinuova variante covid nei pipistrelli . I ricercatori della Shandong First Medicali University hanno infatti ...Il cantante canadese lancia il suo sesto album in studio, «Justice», e racconta il cambiamento personale degli ultimi anni: alle 18 stacca con il lavoro e si dedica a sua moglie Hailey (e, non avendo ...La grande storia che riaffiora dal lago di Albano. O meglio, dalle pendici del cratere vulcanico, all’ombra del delizioso borgo di Castel Gandolfo, nel cuore dei Castelli Romani.