Rientro Marquez, lo spagnolo è tornato in sella (Di sabato 13 marzo 2021) Il Rientro di Marquez è più vicino che mai. Dopo il via libera dato dai medici nella giornata di ieri, lo spagnolo non ha perso tempo ed è salito subito in sella ad una moto. Comprensibile dopo quasi un anno lontano dalle emozioni della pista. Naturalmente non si è subito cimentato su moto di grande cilindrata, ma ha girato su una più bike. Marquez verso il Rientro, ha girato in sella ad una pit bike La notizia riportata inizialmente da Sky Sport sta facendo il giro del paddock e del mondo. Lo spagnolo Marc Marquez si avvicina sempre di più al Rientro e la sua prima uscita in pista dopo l’infortunio di Jerez è avvenuta ieri. In seguito al via libera di poter intensificare l’attività fisica di recupero, Marc non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Ildiè più vicino che mai. Dopo il via libera dato dai medici nella giornata di ieri, lonon ha perso tempo ed è salito subito inad una moto. Comprensibile dopo quasi un anno lontano dalle emozioni della pista. Naturalmente non si è subito cimentato su moto di grande cilindrata, ma ha girato su una più bike.verso il, ha girato inad una pit bike La notizia riportata inizialmente da Sky Sport sta facendo il giro del paddock e del mondo. LoMarcsi avvicina sempre di più ale la sua prima uscita in pista dopo l’infortunio di Jerez è avvenuta ieri. In seguito al via libera di poter intensificare l’attività fisica di recupero, Marc non ...

