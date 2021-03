PAGANESE-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 13 marzo 2021) Il PALERMO cerca il riscatto nel match in programma sabato sera contro la PAGANESE.Originariamente in programma domenica 14 marzo alle ore 12.30 allo Stadio Comunale "Marcello Torre", la sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C andrà in scena sabato sera alle ore 20. Infilzata per ben quattro volte dalla Juve Stabia, la compagine siciliana è reduce dalla sconfitta maturata lo scorso weekend fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Un ennesimo passo falso, caratterizzato dalle solite ingenuità difensive, che non è certamente passato inosservato dopo l'esordio entusiasmante di Giacomo FILIPPI sulla panchina rosanero in occasione del derby contro il Catania.Al cospetto della formazione campana, FILIPPI dovrà certamente rinunciare a Lorenzo Lucca, squalificato per una giornata dal giudice ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcerca il riscatto nel match in programma sabato sera contro la.Originariamente in programma domenica 14 marzo alle ore 12.30 allo Stadio Comunale "Marcello Torre", la sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C andrà in scena sabato sera alle ore 20. Infilzata per ben quattro volte dalla Juve Stabia, la compagine siciliana è reduce dalla sconfitta maturata lo scorso weekend fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Un ennesimo passo falso, caratterizzato dalle solite ingenuità difensive, che non è certamente passato inosservato dopo l'esordio entusiasmante di Giacomosulla panchina rosanero in occasione del derby contro il Catania.Al cospetto della formazione campana,dovrà certamente rinunciare a Lorenzo Lucca, squalificato per una giornata dal giudice ...

Advertising

zazoomblog : Paganese-Palermo rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Filippi per battere i campani - #Paganese-Pa… - ottopagine : Paganese - Palermo, la probabile formazione azzurrostellata #Pagani - WiAnselmo : Paganese-#Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Filippi per battere i campani… - Mediagol : Paganese-#Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Filippi per battere i campani… - NunzioMarrazzo : Paganese. Di Napoli ne recupera quattro per il match con il Palermo: i convocati ?? #Calcio, #Convocati, #GironeC,… -