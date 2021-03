Narcos: Mexico, la seconda stagione da stasera su Rai4 (Di sabato 13 marzo 2021) Da stasera in prima visione su Rai4, ogni sabato in prima serata, torna la seconda stagione di Narcos: Mexico, che ricostruisce l'epopea del narcotraffico in America Latina. Da stasera in prima visione su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), ogni sabato in prima serata, torna la seconda stagione di Narcos: Mexico, che ricostruisce l'epopea del narcotraffico in America Latina. La seconda stagione di Narcos: Mexico, fortunato spin-off creato da Carl Bernard e Doug Miro, si focalizza sul personaggio del narcotrafficante Miguel Ángel Félix Gallardo, efficacemente interpretato da Diego Luna, ex agente di polizia che ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Dain prima visione su, ogni sabato in prima serata, torna ladi, che ricostruisce l'epopea del narcotraffico in America Latina. Dain prima visione su(canale 21 del digitale terrestre), ogni sabato in prima serata, torna ladi, che ricostruisce l'epopea del narcotraffico in America Latina. Ladi, fortunato spin-off creato da Carl Bernard e Doug Miro, si focalizza sul personaggio del narcotrafficante Miguel Ángel Félix Gallardo, efficacemente interpretato da Diego Luna, ex agente di polizia che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Narcos Mexico Narcos: Mexico, la seconda stagione da stasera su Rai4 Da stasera in prima visione su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), ogni sabato in prima serata, torna la seconda stagione di Narcos: Mexico , che ricostruisce l'epopea del narcotraffico in America Latina. La seconda stagione di Narcos: Mexico , fortunato spin - off creato da Carl Bernard e Doug Miro, si focalizza sul ...

