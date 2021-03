Napoli | uccide la compagna a coltellate e scappa | poi si costituisce

(Di sabato 13 marzo 2021) La donna lascia un bimbo di 4 anni. L'uomo al momento è in stato di fermo: si è costituito alle sette del mattino ai Carabinieri in provincia di Terni

Ultime Notizie dalla rete : Napoli uccide

. "Volevo vedere il bambino e tornare con lei. È stato un impulso irresistibile e ho deciso di notte di andare a casa sua, ma non volevo ucciderla. Abbiamo litigato e non so cosa mi sia successo:...A giudicare dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile di, non risultano, allo stato, conflitti familiari. Gli investigatori, dopo avere sequestrato il ...l’ha uccisa sotto agli occhi del loro bambino e poi è scappato. Un fuga cominciata dall’abitazione in cui si è consumato il delitto, nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli ...NAPOLI - Ha confessato ed ha pianto durante tutta la confessione, Pinotto Iacomino che l’altra notte a Napoli ha ucciso con 12 coltellate la compagna Ornella Pinto e madre del loro piccolo. E’ in ca ...