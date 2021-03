Morte Teodosio Losito, in Procura arriva anche Gabriel Garko (Di sabato 13 marzo 2021) anche Gabriel Garko è stato sentito in Procura come persona informata sui fatti Dopo Rosalinda Cannavò ieri è stato sentito in Procura anche Gabriel Garko per l’indagine che riguarda la casa di produzione Ares e al suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito, avvenuto a gennaio del 2019 a Roma. Infatti dopo le affermazioni dell’attrice siciliana al Grande Fratello Vip è stata aperta un’indagine per istigazione al suicidio. Leggi anche–> SUICIDIO Losito, ROSALINDA CANNAVÒ SENTITA COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI Ieri intorno alle 11 di mattina l’attore è stato sentito dal pubblico ministero come persona informata sui fatti. Il giorno prima è toccato a Rosalinda Cannavò essere ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021)è stato sentito income persona informata sui fatti Dopo Rosalinda Cannavò ieri è stato sentito inper l’indagine che riguarda la casa di produzione Ares e al suicidio del produttore televisivo, avvenuto a gennaio del 2019 a Roma. Infatti dopo le affermazioni dell’attrice siciliana al Grande Fratello Vip è stata aperta un’indagine per istigazione al suicidio. Leggi–> SUICIDIO, ROSALINDA CANNAVÒ SENTITA COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI Ieri intorno alle 11 di mattina l’attore è stato sentito dal pubblico ministero come persona informata sui fatti. Il giorno prima è toccato a Rosalinda Cannavò essere ...

