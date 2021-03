MILAN-NAPOLI | i dubbi di formazione per Pioli News

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : Le ultime dall'infermeria e non solo, #Pioli presenta #MilanNapoli - Fralallo_Bot : la tifoseria Napoletana sta piangendo da giorni per Milan-Napoli, mi aspetto un classico chiagn' e fott col Napoli… - infoitsport : MILAN-NAPOLI: la probabile formazione di Pioli / News -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN NAPOLI

... ore 18 Benevento - Fiorentina, ore 20.45, Genoa - Udinese, 14/3 ore 12.30 Bologna - Sampdoria, Parma - Roma, ore 15 Torino - Inter, ore 18 Cagliari - Juventus, 14/3 ore 20.45...I convocati di Gattuso in vista dipresentano diverse assenze: un azzurro si ferma per almeno 10 giorni Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: Kostas Manolas non è presente nell'elenco dei convocati di Gattuso ...La Juventus ferita riparte da Cagliari, Milan-Napoli nel posticipo: l'Inter in casa del Torino può aumentare il vantaggio sugli inseguitori ...“Nella gara di domani è il Milan a rischiare di più – ha detto Salvione a Radio Crc – in caso di sconfitta, metterebbe a repentaglio il posto Champions. Il Napoli è in corsa per l’Europa che conta.