LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Charles Leclerc chiude il primo run, Alonso macina chilometri (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Continua il suo lavoro Sergio Perez che appare già a suo agio con una Red Bull che sembra essere partita davvero bene in questa annata. 13.41 Sergio Perez effettua una prova di partenza e la fallisce. La riprova e stavolta tutto è ok. Il messicano inizia a girare davvero ora. 13.38 Con il tempo di 1:37.397 Gasly migliora ancora ma rimane 13° a 5.182 da Ricciardo. Inizia il lavoro Sergio Perez, anche se si tratta di un installation lap. 13.35 Saliamo a bordo con Fernando Alonso, mentre al momento in pista rimangono Gasly e Latifi Alpine’nin Onboard görüntüsü ile Alonso’ya konuk oluyoruz.#F1Testing pic.twitter.com/S0RUhlloRa — F1 Efsane Geçi?ler (@F1efsane) March 13, 2021 13.32 1:37.712 il primo tempo di Pierre Gasly, ben oltre i 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Continua il suo lavoro Sergio Perez che appare già a suo agio con una Red Bull che sembra essere partita davvero bene in questa annata. 13.41 Sergio Perez effettua una prova di partenza e la fallisce. La riprova e stavolta tutto è ok. Il messicano inizia a girare davvero ora. 13.38 Con il tempo di 1:37.397 Gasly migliora ancora ma rimane 13° a 5.182 da Ricciardo. Inizia il lavoro Sergio Perez, anche se si tratta di un installation lap. 13.35 Saliamo a bordo con Fernando, mentre al momento in pista rimangono Gasly e Latifi Alpine’nin Onboard görüntüsü ile’ya konuk oluyoruz.#F1ing pic.twitter.com/S0RUhlloRa — F1 Efsane Geçi?ler (@F1efsane) March 13, 2021 13.32 1:37.712 iltempo di Pierre Gasly, ben oltre i 5 ...

