La Maserati Bora compie 50 anni (ed è più attuale che mai)

(Di sabato 13 marzo 2021) Lai suoi primi 50e, a guardarla bene, è piùche mai. Fu, infatti, la prima vettura stradale a motore posteriore centrale nella storia del Tridente, così come la nuova MC20 è la prima vettura a motore centrale posteriore della nuova era. Come molte altre, anche laprende il nome da un vento famoso, che attraversa mezzo secolo di storia e arriva fino all’alba di una nuova fase del marchio modenese. Sono passati esattamente 50dall’11 marzo del 1971 quando il Salone di Ginevra fece da palcoscenico al debutto del, la cui storia terminò nel 1978 con un totale di 564 esemplari prodotti, oltre alla spettacolare Boomerang, un prototipo coupé realizzato da ...

