Il commissario Figliuolo: 'Entro l'estate tutti saremo vaccinati' (Di sabato 13 marzo 2021) Per uscire dalla pandemia, il governo punta a triplicare le somministrazioni dei vaccini, superando il mezzo milione di dosi giornaliere utilizzando tutti gli spazi disponibili. Si vaccinerà ovunque, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Per uscire dalla pandemia, il governo punta a triplicare le somministrazioni dei vaccini, superando il mezzo milione di dosi giornaliere utilizzandogli spazi disponibili. Si vaccinerà ovunque, ...

Advertising

pietroraffa : Intervista di @monicaguerzoni al Commissario all'emergenza #Figliuolo: - 'Entro l'estate tutti gli italiani sarann… - ilfoglio_it : “Tutti vaccinati entro l'estate, ma anche prima”, ci dice l commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuo… - DPCgov : #Coronavirus #6marzo Le strategie operative per il piano vaccinale al centro del Comitato Operativo di… - FerreriFederica : Vaccini Covid, il commissario nazionale #Figliuolo «La Calabria mi preoccupa» - SimoneGeti : RT @IPCentre_: Francesco Paolo Figliuolo (commissario per l’emergenza COVID-19): “tutti gli italiani saranno vaccinati entro l’estate”. -