Guida TV | programmi di stasera | sabato 13 marzo 2021

(Di sabato 13 marzo 2021)aitv della prima serata di oggi,13.3., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Captain Phillips – Attacco in mare aperto Film RAI2 FBI/Blue Bloods Serie TV RAI3 Fame d’amore Approfondimento RETE4 Lo chiamavano Bulldozer Film CANALE5 C’è Posta per te People Show ITALIA1 Pets – Vita da animali Film LA7 Eden: missione pianeta – Best Documentario REALTIME Vite al limite Docureality CIELO L’iniziazione Film TV8 I passi dell’amore Film NOVE Ostaggi – Attacco allo scuolabus Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

