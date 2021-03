Gotti: “Genoa simile a noi, pensiamo partita per partita” (Di sabato 13 marzo 2021) Mister, l’Udinese è in formissima, nel girone di ritorno solo Inter e Juve hanno fatto meglio di noi, che spinta vi sta dando l’entusiasmo di questo periodo? Ha dovuto lavorare per evitare cali di tensione?“Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani”.Che obiettivo vi siete dati per questi ultimi 2 mesi?“Intanto, a 32 punti non siamo aritmeticamente salvi. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsi partita per partita e non di più”.Quali le insidie della partita di domani e che Genoa si aspetta? I rossoblu con Ballardini hanno cambiato marcia?“Al di là ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 marzo 2021) Mister, l’Udinese è in formissima, nel girone di ritorno solo Inter e Juve hanno fatto meglio di noi, che spinta vi sta dando l’entusiasmo di questo periodo? Ha dovuto lavorare per evitare cali di tensione?“Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani”.Che obiettivo vi siete dati per questi ultimi 2 mesi?“Intanto, a 32 punti non siamo aritmeticamente salvi. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsipere non di più”.Quali le insidie delladi domani e chesi aspetta? I rossoblu con Ballardini hanno cambiato marcia?“Al di là ...

Advertising

zazoomblog : Gotti e Ballardini non sorridono: un punto per Genoa ed Udinese - #Gotti #Ballardini #sorridono: #punto - LAROMA24 : Serie A, Genoa-Udinese 1-1: ai rossoblù non basta Pandev, De Paul regala il pareggio a Gotti #AsRoma - sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 Genoa-Udinese: c’è Pandev con Shomurodov. De Maio dal 1': LIVE Alle 20.45 Genoa-Udinese: c’è Pandev… - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni di Genoa-Udinese: novità Pandev, un cambio per Gotti - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Udinese: Ballardini con Shomurodov e Pandev, per Gotti Llorente unica. Le formazioni ufficiali… -