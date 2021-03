Giovanni Gastel, morto per Covid il fotografo di moda nipote di Luchino Visconti (Di sabato 13 marzo 2021) Giovanni Gastel , 65 anni, è morto il 13 marzo 2021 per Covid: è stato uno dei più grandi fotografi italiani ed era ricoverato per Covid nell'ospedale alla Fiera di Milano. Giovanni Gastel è morto il 13 marzo 2021: è stato uno dei più apprezzati fotografi italiani. Il suo lavoro spaziava tra moda, personaggi e arte. Era il nipote del grande regista Luchino Visconti. Giovanni Gastel, 65 anni, era stato ricoverato da alcuni giorni all'ospedale Fiera di Milano dove era stato portato dopo che le sue condizioni erano peggiorate a causa del Covid. La notizia della morte del noto fotografo è stata diffusa dal suo ufficio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021), 65 anni, èil 13 marzo 2021 per: è stato uno dei più grandi fotografi italiani ed era ricoverato pernell'ospedale alla Fiera di Milano.il 13 marzo 2021: è stato uno dei più apprezzati fotografi italiani. Il suo lavoro spaziava tra, personaggi e arte. Era ildel grande regista, 65 anni, era stato ricoverato da alcuni giorni all'ospedale Fiera di Milano dove era stato portato dopo che le sue condizioni erano peggiorate a causa del. La notizia della morte del notoè stata diffusa dal suo ufficio ...

Advertising

Corriere : Morto con il Covid Giovanni Gastel, grande fotografo di moda e nipote di Luchino Viscon... - AmorosoOF : Ho avuto il grande privilegio di conoscere la tua arte, la tua passione, i tuoi occhi. Grazie per avermi dato quest… - Museo_MAXXI : Con grande tristezza salutiamo Giovanni Gastel, molto più di un amico, un Maestro della fotografia che per anni ci… - zazoomblog : Giovanni Gastel morto per Covid il fotografo di moda nipote di Luchino Visconti - #Giovanni #Gastel #morto #Covid - mery_met : “Camminando pensavo.. Non ho quasi più posto nel cuore per tutte voi anime partite”. Giovanni Gastel -