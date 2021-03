Gf Vip 5 | Alda D’Eusanio racconta come le è stata comunicata l’espulsione dal reality

Leggi su isaechia

(Di sabato 13 marzo 2021) L’avventura diall’interno della Casa del Gf Vip 5 è durata poco. L’ex gieffina, infatti, èsqualificata dal programma di Canale 5 per aver parlato in maniera poco consona del rapporto tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta., uscita dalla Casa, ha voluto esprimere pubblicamente il suo dispiacere per l’accaduto, rivolgendo le sue più sincere scuse a chi si è sentito offeso a seguito delle sue dichiarazioni. A distanza di alcune settimane dalla vicenda, lahato al settimanale Nuovoè venuta a sapere del provvedimento preso nei suoi confronti da parte della produzione:è avvenuta così: mi hanno convocata due autori e una psicologa per comunicarmi che dovevo uscire all’istante dalla Casa ...