Falsificano autocertificazione per uscire | denunciati

(Di sabato 13 marzo 2021) Como, 13 marzo 2021 - Si sono intensificati i controlli anche in provincia di Como per evitare gli assembramenti nell'ambito della normativa anti - Covid. Nel corso della settimana grazie al l avoro ...

In un paio di casi è scattata anche la denuncia penale per falsificazione dell'anti Covid . I furbetti del coronavirus hanno detto ai militari che stavano andando al lavoro e ...In un paio di casi è scattata anche la denuncia penale per falsificazione dell'anti Covid . I furbetti del coronavirus hanno detto ai militari che stavano andando al lavoro e ...I controlli proseguiranno anche nel weekend per scongiurare assembramenti, soprattutto a Como dove domani in centro storico potranno circolare solo i residenti, ma senza allontanarsi troppo da casa.