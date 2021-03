Cluster ombra e finti positivi | quanto incidono gli errori sulle chiusure?

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 13 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Il maxi focolaio della Scala non è un caso isolato. Che percentuale di errore c'è nei tamponi molecolari? E come influisce? Un'intera famiglia bloccata in casa. Il tampone molecolare di uno dei tre figli, il più grande, è risultato positivo al Covid-19. Tutti in quarantena, dunque. Sanno già cosa significa perché due di loro, il padre e il secondogenito, ci sono già passati da quell'inferno: contagiati entrambi lo scorso autunno, durante la seconda ondata di epidemia. Eppure, a questo giro, qualcosa non torna. E così qualche ora dopo l'esito, essendo l'infetto ancora completamente asintomatico, decidono di ripetere il tampone. Il risultato, questa volta, è di segno opposto: negativo. Cosa succede se è il tampone a sbagliare? Se il positivo è, in realtà, un falso positivo e ...