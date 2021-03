Bologna, Mihajlovic: “Con la Samp gara dura, hanno molte soluzioni. Il mio futuro? E’ domani” (Di sabato 13 marzo 2021) “Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora pensiamo alla Samp, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi. Velasco? Io ho avuto fortuna di conoscerlo quando stavo alla Lazio. Lui è un grande uomo di sport. Tutte le volte che parlava diceva grandi cose sullo sport e sulla vita e mi ha sempre impressionato. Ho avuto l’idea di farlo venire qui perché è sempre un piacere ascoltarlo. Ieri lo abbiamo incontrato con lo staff, gli ho spiegato come stimo lavorando e dove vorremmo migliorare. E’ stato qui un’oretta e ci ha parlato tanto anche della gestione del gruppo, dell’atteggiamento mentale, dei problemi in questo periodo in ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora pensiamo alla, sarà una, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi. Velasco? Io ho avuto fortuna di conoscerlo quando stavo alla Lazio. Lui è un grande uomo di sport. Tutte le volte che parlava diceva grandi cose sullo sport e sulla vita e mi ha sempre impressionato. Ho avuto l’idea di farlo venire qui perché è sempre un piacere ascoltarlo. Ieri lo abbiamo incontrato con lo staff, gli ho spiegato come stimo lavorando e dove vorremmo migliorare. E’ stato qui un’oretta e ci ha parlato tanto anche della gestione del gruppo, dell’atteggiamento mentale, dei problemi in questo periodo in ...

